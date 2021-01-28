«Сырьевой компании» досталось тяжелое «Наследие»

Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть решения по поводу признания недействительной деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых на территории вблизи шихана Куштау. По мнению суда, который поддержал требования АНО «Наследие», продолжение работ на горе «будет являться нарушением режима памятника природы и приведет к нарушению его сохранности». В «Сырьевой компании» не удалось получить комментарии по поводу возможной подачи апелляционной жалобы.

Арбитражный суд Башкирии в минувший вторник опубликовал мотивировочную часть решения по иску АНО «Наследие» (основано экоактивистами, защищавшими шихан Куштау от разработки) к АО «Сырьевая компания» (связано с АО «Башкирская содовая компания»).

Активисты обратились с иском в суд в конце сентября прошлого года. Они просили обязать «Сырьевую компанию» прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана Куштау. Лицензию на геологоразведочные работы и промышленную разработку Куштау сроком до 2039 года «Сырьевой компании» в 2019 году выдал департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.

«Сырьевая компания» просила иск отклонить.

Привлеченное в качестве третьего лица министерство лесного хозяйства Башкирии, как следует из материалов дела, просило удовлетворить иск. Представитель министерства в суде указал на то, что деятельность на шихане «создает антропогенное воздействие и негативно отразится на памятнике природы». Юрист от Приволжскнедр, также привлеченного в качестве третьего лица, заявил в суде, что выданная «Сырьевой компании» лицензия «не противоречит законодательству об особо охраняемых природных территориях».

Арбитражный суд, удовлетворяя иск, указал, что 2 сентября 2020 года шихану Куштау был присвоен статус памятника природы и введен режим особой охраны территории горы, предполагающий запрет на разведку и добычу полезных ископаемых. Деятельность «Сырьевой компании», по мнению суда, «будет являться нарушением режима памятника природы и приведет к нарушению его сохранности». Суд сослался на отчет о научно-исследовательской работе биологов Айрата Ишбирдина, Михаила Кривошеева и Сергея Герасимова, в котором говорится, что на территории Куштау обитают 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Башкирии, России и Международного союза охраны природы. Суд отметил, что мог бы отказать в удовлетворении иска, если бы было доказано, что запрет на разработку горы «противоречит общественным интересам».

АО «Сырьевая компания» зарегистрировано в Ишимбайском районе Башкирии. Уставный капитал, по данным «СПАРК-Интерфакс», оценивается в 500 млн руб. Выручка компании в 2019 году составила 1,55 млрд руб., чистая прибыль — 76,6 млн руб., чистые активы — 895,7 млн руб. У компании есть восемь действующих лицензий на пользование недрами, обращение взрывчатых материалов промышленного назначения, сбор и обработку опасных отходов, перевозки автомобильным транспортом и использование возбудителей инфекционных заболеваний, ГМО или источников ионизирующего излучения.

Присвоение шихану Куштау статуса памятника регионального значения стало компромиссом, на который глава Башкирии Радий Хабиров пошел после массовых протестов защитников горы и столкновений их с сотрудниками «Сырьевой компании» и полицией в августе 2020 года. Активисты выступали против геологоразведочных работ на горе и ее последующего использования в качестве сырьевой базы для Башкирской содовой компании. Скандал вышел на федеральный уровень.

Получить комментарий в «Сырьевой компании» вчера не удалось.

Директор «Наследия» Рузина Мухамеджанова рассказала „Ъ“, что активисты начали готовить иск еще до того, как Куштау присвоили статус памятника природы. Иск, по ее словам, решено было все равно подать из-за того, что лицензию «Сырьевой компании» не аннулировали, а в Стерлитамаке «начали распространяться слухи о том, что через несколько лет Куштау все равно начнут разрабатывать, несмотря на полученный статус памятника».

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что у «Сырьевой компании» есть шансы на отмену решения суда. «У нас в стране нет сложившейся практики по таким делам, соответственно, многое зависит от позиции судьи и его готовности принимать смелые решения,— отмечает он.— У „Сырьевой компании“ остается действующая лицензия, вынесенное судом решение не аннулирует ее, так как в законе содержится исчерпывающий перечень оснований для отзыва лицензии. Договор аренды лесного участка с компанией также пока не расторгнут. Поэтому гипотетически, вышестоящий суд может сослаться на эти обстоятельства и отменить решение арбитражного суда Башкирии».

Дарья Кучеренко