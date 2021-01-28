Суд распутывает сети

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе предупреждение, выданное летом 2020 года региональным управлением ФАС России администрации Ишимбайского района, которая заключила соглашение о передаче в концессию на 50 лет подмосковной компании «Автоматизация Системы Технологии» (АСТ) муниципальных электрических сетей. В антимонопольном ведомстве усмотрели в этом нарушения ряда федеральных законов. В суде администрация пыталась доказать, что претензии к ней необоснованные, но суд пришел к противоположным выводам. Юристы полагают, что решение суда будет иметь преюдициальное значение по другим аналогичным спорам.

Администрации Ишимбайского района не удалось признать недействительным предупреждение регионального управления ФАС, связанного с попыткой властей района передать в концессию на 50 лет муниципальные электросети. Инициатором передачи электросетей в частные руки, как ранее писал „Ъ“, была подмосковная компания «Автоматизация Системы Технологии» (АСТ). Компания предложила администрациям Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района забрать в управление местные электросети. В июне 2020 года администрации признали АСТ единственным претендентом на заключение концессионных соглашений. Таким образом, в управление АСТ перешли электросетевые активы Салавата стоимостью 241 млн руб., Стерлитамака — стоимостью 2,11 млрд, Ишимбайского района — стоимостью 199,75 млн руб. По условиям концессии, инвестор должен был вложить в модернизацию сетей в течение 50 лет около 4,5 млрд руб.

Спорное предупреждение было выдано администрации Ишимбайского района после того, как в антимонопольную службу пожаловалась компания «Башкирэнерго» (входит в Башкирскую электросетевую компанию АФК «Система»). В компании посчитали, что администрации Салавата, Стерлитамака и Ишимбайского района необоснованно отклонили ее заявки из-за того, что документы были подписаны неуполномоченным лицом предприятия. В конце июля прошлого года УФАС отказало в удовлетворении жалоб, но усмотрела в решении муниципалитета нарушения законов «О концессионных соглашениях» и «О защите конкуренции». Ведомство отмечало, что, так как в концессии были готовы участвовать несколько игроков, власти должны были провести полноценный конкурс, а не заключать соглашения с АСТ. В предупреждениях УФАС предлагало администрациям в течение 10 дней отменить протоколы рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, расторгнуть концессионные соглашения с АСТ и провести полноценные конкурсы на право заключения концессионных соглашений. Администрации направили в арбитражный суд иски о признании предупреждений недействительными.

В сентябре прошлого года в отношении администраций Салавата, Стерлитамака и Ишимбайского района УФАС возбудило антимонопольные дела по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 федерального закона «О защите конкуренции». В ноябре ведомство вынесло решение и предписание об устранении нарушений в отношении администрации Салавата. По двум другим делам решения пока не приняты.

Представитель истца в суде, следует из материалов дела, заявил, что в действиях районной администрации не было признаков нарушения закона, предупреждение необоснованно и обязывает проводить конкурсную процедуру, которая «увеличивает сроки заключения концессионного соглашения, препятствует надлежащей эксплуатации электросетевого хозяйства».

Представители УФАС и «Башкирских распределительных электрических сетей» в удовлетворении требований просили отказать.

Суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу, что «Башкирэнерго», подав заявку, выполнило требования ФЗ «О концессиях». Протокол комиссии об отклонении заявки компании, указал суд, «не содержит сведений, опровергающих факт предоставления ООО „Башкирэнерго“ необходимой в данном случае информации и документов». «Учитывая наличие заявки ООО „Башкирэнерго“ о готовности к участию в конкурсе, принятие администрацией муниципального образования решения о заключении концессионного соглашения с ООО „АСТ“ без проведения конкурса, свидетельствовало о наличии признаков нарушения заявителем антимонопольного законодательства»,— подчеркнул суд.

В администрации Ишимбайского района на запрос „Ъ“ не ответили.

По данным „Ъ“, «Автоматизация Системы Технологии» исполняет условия всех трех концессионных соглашений, несмотря на позицию УФАС.

В настоящее время в суде рассматриваются еще несколько исков к УФАС. В августе прошлого года администрация Стерлитамака подала иск о признании недействительным предупреждения. Ближайшее заседание назначено на 2 февраля. В декабре иск к УФАС о признании решения и предписания незаконными подала администрация Салавата. Заседание назначено на 2 марта. Также администрация пытается признать недействительным предупреждение УФАС. Следующее заседание назначено на 8 февраля.

Адвокат Аскар Мингазетдинов считает, что решение арбитражного суда Башкирии устоит в случае его обжалования в апелляционной инстанции. «Судья досконально изучил вопрос и очень скрупулезно изложил свои выводы в судебном акте. Я не вижу оснований для их пересмотра,— отметил эксперт.— Полагаю, что этот судебный акт станет преюдициальным по всем остальным спорам вокруг соглашений о концессии».

Булат Баширов, Влада Шипилова