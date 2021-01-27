Закрытая кубанская школа-интернат войдет в структуру ВДЦ «Смена»

Новый федеральный статус получил лицей-интернат им. М. П. Щетинина, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Согласно документу организация войдет в структуру всероссийского детского центра «Смена».

В 2019 году о будущем этого учреждения образования спросили Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. В марте прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию на образовательную деятельность интерната. С иском в суд обратилось региональное министерства образования, которое указало на то, что среди грубых нарушений в деятельности учреждения было выявлено отсутствие стадиона для спортивного воспитания учащихся, также у лицея не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

На сайте правительства РФ сообщается, что новый статус лицея-интерната даст ему дополнительные возможности в части контента образовательной и воспитательной деятельности, а также в приобретении необходимой техники.

Андрей Ульченко