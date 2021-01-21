UEFA готов вернуться к прошлому

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассматривает возможность проведения чемпионата Европы, намеченного на лето текущего года, не в 12 городах 11 государств, а в одной стране. С таким заявлением выступил глава правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. По его словам, президент UEFA Александр Чеферин опасается, что проведение турнира в ранее оговоренном формате будет способствовать распространению коронавируса. Решение, утверждает господин Румменигге, должно быть принято в начале марта. Ранее глава Ассоциации футбола Швейцарии Доминик Блан предполагал, что хозяйками чемпионата мира могут стать Англия, Турция или Россия.

Глава правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью изданию Munchner Merkur заявил, что UEFA рассматривает возможность проведения чемпионата Европы, который уже был перенесен с лета 2020 года на лето 2021-го, не в 12 городах Старого Света (среди них значится и Санкт-Петербург, где сборная России должна провести два из трех матчей групповой стадии), а в какой-то одной стране. «Не следует забывать, что идея такого особого формата турнира родилась тогда, когда о коронавирусе никто и не слышал. В то время это была инициатива Европейской комиссии, которая хотела, чтобы матчи проводились по всей Европе,— цитирует Карла-Хайнца Румменигге Munchner Merkur.— Я знаю, что президент UEFA Александр Чеферин, который невероятно осторожен в вопросе с пандемией COVID-19, думает о том, не будет ли разумно провести чемпионат только в одной стране. С соответствующими медицинскими протоколами, конечно».

«В ближайшие несколько недель UEFA решит, где и как должен проходить турнир. Это будет непросто. Но, насколько я знаю Чеферина, UEFA примет правильное решение с большой осторожностью и рассудительностью»,— добавил Румменигге.

В UEFA отказались комментировать высказывание руководителя «Баварии». «У нас нет комментариев к этой теме. UEFA может подтвердить, что совместно со всеми 12 городами-хозяевами турнира работает над четырьмя возможными сценариями допуска болельщиков — полные трибуны, 50–100% заполняемости, 20–30% заполняемости и матчи без зрителей,— заявили в UEFA “РИА Новости”.— Каждый город вместе с UEFA выберет 2–3 подходящих сценария и будет разрабатывать соответствующие планы в ближайшие недели».

Что касается стран, которые в одиночку могли бы принять у себя чемпионат Европы, то тут, разумеется, никакой официальной информации нет. Однако на прошлой неделе глава Ассоциации футбола Швейцарии Доминик Блан отметил, что турнир могли бы принять Турция, Великобритания (точнее исключительно Лондон с пригородами) и Россия. Добавим также, что до сих пор нет уверенности в том, что турнир вообще состоится.

Арнольд Кабанов