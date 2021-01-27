На Кубани свободно более 35% коронавирусных коек

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края остаются не занятыми около 2,4 тыс. коек, что составляет 35% от коечного фонда, сообщает пресс-служба администрации края.

Более 1,5 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в больницах. Еще около 2,8 тыс. пациентов проходят лечение в медучреждениях с подозрением на коронавирусную инфекцию и с пневмонией.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сегодня, 27 января в Краснодарском крае выявили 194 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных случаев составило 32 932. Продолжают лечение 7 914 заболевших, выздоровели и выписаны 23 625 пациентов, в т.ч. 249 – за минувшие сутки. 114 заразившихся в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, три человека – на ЭКМО.

Андрей Ульченко