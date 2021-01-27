В Краснодаре приступили к сборке первого троллейбуса

Сотрудники трамвайно-троллейбусного управления краевой столицы занимаются подключением основных агрегатов первой машины. Параллельно планируется начать сборку второго по счету троллейбуса, сообщает пресс-служба администрации города.

В МУП «КТТУ» обещают закончить сборку, наладку и испытание машины, а также обучение персонала до конца марта. Всего в 2021 году в Краснодаре планируют выпустить не менее 10 троллейбусов. Все они будут работать на городских маршрутах.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, соглашение между МУП «КТТУ», мэрией города и псковским ООО «Алькор», которое поставляет комплектующие к троллейбусам, было подписано 14 января 2021 года. Обучение персонала взяли на себя специалисты краснодарского завода CLAAS.

Новые троллейбусы будут рассчитаны на 110 мест, из них 35 – для сидения, что больше, чем в других современных моделях. В салоне предусмотрены кондиционирование и обогрев, кузов будет обшит стеклопластиковыми панелями, запас автономного хода машины составит не менее 25 км. В троллейбусах также будут откидные пандусы и места для крепления инвалидных колясок.

Андрей Ульченко