Краснодар нарастит рога

МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» в начале этого года приступит к сборке новых моделей троллейбусов, которые, по словам администрации Краснодара, еще не представлены на российском рынке. Соглашение между предприятием, мэрией города и псковским ООО «Алькор», которое будет поставлять комплектующие, подписано 14 января 2021 года. Обучением персонала займутся специалисты краснодарского завода CLAAS. В пресс-службе компании факт договоренности с властями города подтвердили, однако уточнили, что формирование учебного процесса пока обсуждается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алькор» зарегистрировано в феврале 2020 года в особой экономической зоне птг Моглино Псковской области. Основной вид деятельности – производство автотранспортных средств. Размер УК – 70 тыс. руб., его единственным владельцем является Михаил Гурдин. Финансовая отчетность компании в системе пока отсутствует.

В мэрии Краснодара сообщают, что новые троллейбусы будут рассчитаны на 110 мест, из них 35 – для сидения, что больше, чем в других современных моделях. В салоне предусмотрены кондиционирование и обогрев, кузов будет обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием, запас автономного хода машины составит не менее 25 км. В троллейбусах также будут откидные пандусы и места для крепления инвалидных колясок.

В 2021 году планируется собрать 10 таких троллейбусов, в целом власти Краснодара намерены обновить 143 единицы троллейбусного парка. При этом общая потребность города в связи с появлением новых маршрутов в ближайшие годы будет составлять около 200 машин.

Как сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов, самостоятельная сборка троллейбусов поможет значительно сэкономить. «Практически каждая четвертая машина у нас получается бесплатно, если сравнить с покупкой готовых троллейбусов», - написал глава города в своем Telegram-канале.

По мнению главного аналитика «Промсвязьбанка» Владимира Соловьева, развитие троллейбусного производства в Краснодаре, в отличие от других городов, в частности, Москвы, оправдано. «Для организации троллейбусных маршрутов требуется строительство дополнительных подстанций и контактной сети. В Москве длина маршрутов больше, чем в Краснодаре, а скорость передвижения транспорта намного выше, поэтому развертывание троллейбусной сети экономически не обосновано. В Краснодаре уже имеется такая инфраструктура и отказаться от нее сложнее», - рассказал он. Господин Соловьев также добавил, что производство автотранспортных средств – капиталоемкий процесс, поэтому окупаемость предприятия наступит не сразу и для этого потребуется поддержка региональных властей.

Доктор экономических наук, преподаватель КубГТУ Александр Полиди считает решение о производстве троллейбусов в Краснодаре инвестиционно разумным, так как оно поможет предотвратить деградацию достаточно развитой троллейбусной сети города. Также он отметил, что использование троллейбусов в системе городского транспорта в целом перспективно при наличии современных машин с большим запасом автономного хода, а также при достаточном и своевременном развитии контактной сети. «Ключевое слово здесь – “комплексно”, потому сами по себе троллейбусы, даже новые, поставленные на ту контактную сеть, которая хотя и обновляется, но все-таки в значительной степени остается постсоветской или даже советской, вряд ли добавят популярности этому виду транспорта».

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в 2020 году власти Краснодара собирались приобрести как минимум 21 новый троллейбус запасом автономного хода у вологодского завода «Транс-Альфа», годом ранее поставившего городу городу 12 таких машин. Выделение средств на обновление троллейбусного парка Краснодара в рамках софинансирования согласовали депутаты Законодательного собрания региона в начале 2020 года. Через несколько месяцев предприятие сообщило, что не может выполнить заказ в связи с пандемией коронавируса.

Виктория Колганова