Долгострой Артура Никитина подешевел в три раза

Компания «Стройсвязьурал 1» бизнесмена Артура Никитина снова выставила на продажу свой долгострой на улице Васенко в центре Челябинска. Замороженный гостинично-спортивный комплекс, который планировалось достроить к саммитам ШОС и БРИКС, оценили в 180 млн руб. Три года назад собственник продавал его за 600 млн руб. Арбитражный суд региона сейчас рассматривает иск администрации города об изъятии недостроя, при этом приняты обеспечительные меры, запрещающие какие-либо регистрационные действия с объектом. Эксперты считают, что, несмотря на существенное снижение цены, шансы продать объект невелики.



В Челябинске вновь продают недостроенный гостинично-спортивный комплекс компании «Стройсвязьурал 1» на улице Васенко в центре города. Стоимость шестиэтажного объекта незавершенного строительства площадью 23 тыс. кв.м составляет 180 млн руб., говорится в объявлении, опубликованном на одном из сайтов по продаже недвижимости. В объявлении указано, что готовность здания составляет 50%.

В агентстве недвижимости «Бризар», занимающемся продажей объекта, сообщили “Ъ-Южный Урал”, что речь идет о поиске инвестора, который мог бы завершить строительство.

В конце декабря 2020 года комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) направил в Арбитражный суд области заявление к ООО «Стройсвязьурал 1» об изъятии объекта незавершенного строительства на улице Васенко. Одновременно с принятием иска к производству удовлетворено заявление КУИЗО об обеспечительных мерах. Суд запретил управлению Росреестра по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объекта незавершенного строительства площадью застройки 3,9 тыс. кв.м, а компании «Стройсвязьурал 1» — совершать какие-либо действия или работы на земельном участке (в том числе с привлечением третьих лиц), которые могут повлечь за собой изменение физического состояния спорного объекта. Ранее пресс-служба администрации города объясняла подачу иска намерением привести в порядок облик Челябинска.

«Недостроенные объекты портят облик города. Согласно закону, если имуществом не распоряжаются, то оно изымается. После суда мы продаем объект на аукционе, а строитель получает компенсацию за построенную часть объекта»,— комментировала пресс-служба мэрии, подчеркивая, что ведут работу по изъятию еще 25 крупных недостроев.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 17 февраля.

Агент по продаже здания в разговоре с “Ъ-Южный Урал” сообщил, что ничего не знает об обеспечительных мерах. По его словам, собственник ему об этом ничего не сообщал и никаких указаний снять или скорректировать объявление не давал.

Получить комментарий в компании «Стройсвязьурал 1» не удалось: директор и юридический отдел на телефонные звонки не отвечали.

Возведение здания напротив регионального УФСБ и областного архива на улице Васенко началось в 2004 году. Изначально объект был задуман как торгово-развлекательный комплекс. Однако после избрания мэром в 2005 году Михаила Юревича стройка остановилась, как и возведение еще ряда объектов, которые новая администрация считала незаконными. В 2010 году мэрия Челябинска заявляла о готовности выкупить долгострой за 110 млн руб. и перепрофилировать под нужды расположенной рядом гимназии №1, но собственник отказался. После того, как правительство РФ утвердило проведение саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске, «Стройсвязьурал 1» возобновил строительство, перепрофилировав объект в гостинично-спортивный комплекс. Предполагалось, что он будет включать 72 номера, в том числе 10 люксов, а также тренажерный, танцевальный или фитнес-зал, SPA-салон и подземную парковку. Изначально планировалось, что в гостинице разместится делегация из Китая. В попытках найти инвесторов на достройку в феврале 2018 года застройщик выставил объект на продажу по цене 600 млн руб. Желающих его выкупить не нашлось, и «Стройсвязьурал 1» начал стройку на собственные средства. Однако летом 2019 года, незадолго до официального решения о переносе саммитов из Челябинска, возведение объекта вновь остановилось. С тех пор никакие работы на площадке не ведутся.

Исполнительный директор «IBC Недвижимость» Евгений Коротков считает, что шансы продать объект невелики. «Вероятность есть всегда, но не более. Весь город и область в курсе этой ситуации, а предлагается именно ситуация, а не объект. Профильных инвесторов это вряд ли сможет заинтересовать, даже по указанной цене. Вероятность продажи “как есть” очень мала. В любом случае придется как-то разбираться с обеспечительными мерами. Это вопрос тактический и процедурный — меры как накладываются, так и снимаются, многое зависит от целей и задач собственника»,— говорит эксперт. По его словам, собственники активов обычно не отменяют поручения о продаже недвижимости, так как авансовых платежей за работу риелторов в практике рынка очень мало, поэтому «пусть продают». Но судебный запрет на регистрационные действия должен, как минимум, заставить обновить статус выставленного на продажу объекта. Евгений Коротков отмечает, что вариантов использования объекта много — от жилья до концертного зала, но почти все они предполагают необходимость избавления от существующих строений. «Целесообразно создание проекта под конкретного внятного оператора и финансовую модель, а не пустые квадратные метры. Концертный зал или жилой комплекс — везде нужна рациональная экономика проекта. Если быть теоретиком-урбанистом, то было бы здорово построить культурный центр, соединить его с соседствующим парком и домом пионеров. Городу любая реализованная история на этом участке будет полезна»,— говорит господин Коротков.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отмечает, что введенные решением суда обеспечительные меры не подразумевают никаких ограничений на продажу или передачу объекта третьему лицу на других законных основаниях, так как истец их вводить не просил. «Тем не менее, это вовсе не значит, что “Стройсвязьурал 1” сможет успешно продать объект как минимум до завершения основного спора. То есть эти намерения могут быть попросту заблокированы истцом, поскольку их реализация очевидным образом может сделать невозможным исполнение решения суда в случае удовлетворения заявленных требований. Для этого ему придется снова обратиться в суд с требованием ввести запрет на продажу актива. Вероятность того, что суд откажет истцу с учетом обстоятельств, я бы назвал низкой. Но даже если каким-то образом сделка не будет заблокирована и в рамках основного спора суд удовлетворит требования комитета, то она с очень высокой степенью вероятности будет признана недействительной, что уже само по себе налагает существенные риски на приобретателя»,— говорит юрист.

По данным «СПАРК Интерфакс», основной владелицей ООО «Стройсвязьурал-1» является дочь Артура Никитина Мария (59,3%), самому бизнесмену принадлежат 14%. В списке совладельцев еще четверо членов его семьи, а также бывший глава Челябинска Вячеслав Тарасов (10%). По итогам 2019 года выручка компании от продаж составила 48,2 млн руб., чистый убыток — 6 млн (в 2018 году была прибыль в 102,2 млн руб.). В январе 2020 года ИФНС России по Центральному району Челябинска направила в Арбитражный суд заявление о банкротстве застройщика из-за долга в размере 319,8 млн руб. Иск оставили без рассмотрения до вступления в силу решения по спору компании с ИФНС по Советскому району о доначислении налогов на эту же сумму. В июле 2020 года Арбитражный суд региона признал решение налоговой незаконным. Впоследствии с ним согласились Восемнадцатый апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа.

В октябре 2020 года следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении руководителей «Стройсвязьурала 1», обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму 287 млн руб. По версии следствия, учредитель и директор ООО при пособничестве заместителя директора по правовым вопросам уклонились от уплаты налога на прибыль организации. Они включили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о заключении фиктивных сделок по уступке прав требования дебиторской задолженности коммерческой организации перед «Стройсвязьуралом 1». В результате в 2017–2018 годах не был уплачен налог на сумму более 287 млн руб. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Челябинска. Имена фигурантов следствие не раскрывает.

Юлия Гарипова