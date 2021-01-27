Виктор Хмарин назначен гендиректором «РусГидро»

Совет директоров «РусГидро» сегодня, 27 января, назначил Виктора Хмарина гендиректором компании, утверждают два источника “Ъ”. Контракт с ним заключен на пять лет. На заседании рассматривался вопрос утверждения бизнес-плана компании на 2021–2025 годы, а также вопросы, имеющие для компании существенное значение (их суть не раскрывается).

В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что не комментируют эту информацию до раскрытия итогов совета директоров.

В ноябре 2020 года руководивший «РусГидро» на протяжении пяти лет Николай Шульгинов занял должность министра энергетики вместо Александра Новака, перешедшего из министерства в правительство.

10 ноября совет директоров «РусГидро» избрал господина Хмарина на должность исполняющего обязанности главы компании. Тогда источники “Ъ” утверждали, что впоследствии он и возглавит компанию.

Виктор Хмарин пришел на работу в «РусГидро» в 2015 году, заняв пост заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. С 2019 года вошел в правление, с сентября 2020 года назначен первым замом, в его полномочия входило ведение стратегических сделок, международной деятельности, работа с потенциальными инвесторами. Господин Хмарин является сыном Виктора Хмарина — однокурсника президента Владимира Путина по юрфаку СПбГУ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Новым главой "РусГидро" станет Виктор Хмарин».

Татьяна Дятел