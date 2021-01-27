МИД: Россия вывела из ЦАР направленные туда для обеспечения безопасности вертолеты

Россия вывела из Центральноафриканской республики (ЦАР) вертолеты Минобороны, которые направила в страну на время выборов, заявили в МИД РФ. Сейчас там остаются российские инструкторы, которые обучают местную армию.

Перед президентскими и парламентскими выборами 27 декабря 2020 года в ЦАР серьезно осложнилась военно-политическая обстановка. Незаконные вооруженные формирования и оппозиция пытались дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать выборы. Тогда Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, а также четыре вертолета Ми-8.

«Принимая во внимание пожелания официального Банги, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с НВФ российской стороной принято решение пока оставить в стране эту группу (300 инструкторов.— “Ъ”). Со сроками ее пребывания будем определяться в зависимости от развития ситуации "на земле", а также мнения правительства ЦАР. Вместе с тем упомянутые вертолеты, принадлежащие Минобороны России, с территории ЦАР выведены»,— говорится в заявлении российского МИДа.

В январе власти ЦАР объявили в стране режим ЧС из-за наступлений повстанцев. Он позволит военным проводить аресты без санкции прокуратуры. В столице страны, Банги, введен комендантский час. Он будет действовать с 18:00 до 05:00.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Выборы под дулом миротворцев».