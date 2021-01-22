В ЦАР ввели режим ЧС на фоне наступления повстанцев

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) объявили в стране режим ЧС, сообщил BBC со ссылкой на заявлени официального представителя правительства. Сейчас правительственные силы пытаются отразить атаку повстанцев, окруживших столицу страны Банги.

Режим ЧС продлится в ЦАР 15 дней. По информации источников BBC, он позволит военным проводить аресты без санкции прокуратуры. В самой столице введен комендантский час. Он будет действовать с 18:00 до 05:00.

Наступление повстанцев, оспаривающих результаты президентских выборов в стране, правительственные силы пытаются остановить при поддержки миротворцев ООН и российских военных инструкторов. По информации источников местного издания Corbeaunews, власти ЦАР запросили у миссии ООН еще 3 тыс. миротворцев, а также военные вертолеты и силы специального назначения.

Наступление повстанцев на позиции правительственных сил началось в конце декабря 2020 года. Изначально повстанцы пытались не допустить проведения в стране президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. Для усиления позиций правительственных сил ООН усилила свой миротворческий контингент в ЦАР, а Россия направила в страну 300 военных инструкторов. Выборы были проведены, их итоги должны быть подведены к 19 января.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Выборы под дулом миротворцев».