Запуск логистического центра «Почты России» в Краснодаре перенесен

До конца 2021 года в краевой столице заработает логистический центр «Почты России», сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора общества Максима Акимова. Точная дата ввода его в эксплуатацию не уточняется.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, завершение строительства объекта было запланировано на февраль 2021 года. Логистический центр будет обслуживать Краснодарский край и Республику Адыгея. Сумма инвестиций составит 1,1 млрд руб. Площадь почтового центра превысит 14 тыс. кв. м. В него войдут производственные участки для автоматизированной сортировки и обработки почтовых отправлений, участки курьерской доставки и технологического контроля, цех обслуживания почтового оборудования, диспетчерские пункты и т. д.

Андрей Ульченко