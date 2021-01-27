Добычу газа на Ямале планируют увеличить в 2021 году на 16%

Компании Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют добыть в 2021 году 639,9 млрд куб. метров газа, сообщили в пресс-службе правительства округа. Это на 16% больше, чем было добыто в 2020 году — 526,9 млрд куб. метров. Объем добытой в округе нефти может вырасти на 2 млн тонн. — в 2020 году на Ямале добыли 36,6 млн тонн.

Помимо этого, в первом квартале 2021 года ожидается ввод четвертой очереди линии завода «Ямал СПГ» мощностью 0,94 млн тонн, говорится в сообщении. Она будет построена по технологии ПАО «Новатэк». Планируется, что общая мощность проекта составит 17,4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Сейчас на территории округа зарегистрировано 317 лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводородного сырья. В распределенном фонде недр находится 206 месторождений. Наиболее крупными недропользователями региона являются «Газпром», «Новатэк», «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл».

Михаил Мананников