Депутата сельсовета в Татарстане заподозрили в присвоении 1,7 млн рублей

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 62-летнего депутата совета Алабердинского сельского поселения (имя не упоминается). Его заподозрили в присвоении 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ООО «Энергия Буа», директором которого был подозреваемый, подписало с компанией «Татмелиоводстрой» договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству пруда в Тетюшах. Стоимость контракта составила 37,8 млн руб. Затем, как утверждает следствие, депутат купил необходимые для выполнения работ профилированный брус и резиновое покрытие по цене, которая оказалась заведомо ниже установленной сметной документацией. Позже подозреваемый предоставил заказчику фиктивные счета-фактуры с указанием завышенной стоимости материалов и в результате этого получил из бюджета 1,7 млн руб., отметили в СКР.

Деньги депутат сельсовета присвоил, уточнили в ведомстве. В данный момент следствие устанавливает все детали произошедшего.

"Ъ-Казань"