Суд разрешил Лукойлу разместить стелу у АЗС на дороге Уфа-Бирск

Арбитражный суд Башкирии обязал управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы выдать ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» разрешение на установку информационного табло (стелы) и флагштоков на дороге Уфа-Бирск в районе станции «Загородная», рядом с действующей АЗС компании.

В июне прошлого года управление отказало «Лукойл-Уралнефтепродукту» в выдаче разрешения на размещение объектов сроком на пять лет, указав, что запрашиваемый участок пересекает границы красных линий и предназначен для использования неограниченного круга лиц.

Суд, признавая отказ мэрии незаконным, отметил, что установка информационных табло и флагштоков не требует предоставления участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, УЗИО не привело в отказе обоснованных доводов.

Исполнить решение суда управление должно в течение 15 дней с момента его вступления в законную силу.

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» является одним из крупнейших операторов рынка нефтепродуктов в республике.

Влада Шипилова