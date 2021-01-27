Администрация Сочи возместит ущерб за загрязнение моря

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 55 тыс. руб. с мэрии курортного города в счет причиненного ущерба акватории Черного моря, решение опубликовано в Картотеке арбитражных дел. Истцом выступило Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Загрязнение акватории в районе Сочинского морпорта произошло еще в 2018 году. В результате исследования проб морской воды установлены превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ. Для ликвидации нефтяного пятна было задействовано специализированное судно.

В материалах дела указано, что загрязнение произошло из-за сброса ливневых вод по незарегистрированным сетям. «В ходе административного расследования было установлено, что система ливневой канализации, расположенная на пересечении ул. Несебрской и ул. Поярко в Центральном районе г. Сочи, в реестре объектов муниципальной собственности не значится», - говорится в материалах дела. А поскольку сети не переданы третьим лицам, ответственность за загрязнение несет администрация курортного города.

Как сегодня, 27 января, сообщал “Ъ-Кубань”, администрация Сочи выбрала исполнителя контракта на техническую инвентаризацию 274 тыс. погонных метров бесхозных коммунальных сетей. ООО «Агентство кадастровых работ» выиграло конкурс предложив 1,28 млн руб. В перечне сетей, подлежащих инвентаризации – 69 объекта бесхозной канализации общей протяженностью 22,5 км, 78 объектов водоснабжения общей протяженностью 39,5 км, а также 500 м воздушной линии электропередач в Хостинском районе. Работы по контракту должны быть выполнены к 1 октября 2021 года.

Андрей Ульченко