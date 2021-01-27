Сочи потратит 1,2 млн рублей на инвентаризацию бесхозной ливневки и электросетей

Администрация Сочи выбрала исполнителя контракта на техническую инвентаризацию 274 тыс. погонных метров бесхозных коммунальных сетей. Об этом говорится в материалах сайт госзакупок.

Торги проводились в формате аукциона на понижение, стартовая цена контракта составляла 8,6 млн рублей. В результате работы тендерной комиссии в качестве подрядчика из пяти участников аукциона был выбран исполнитель - ООО «Агентство кадастровых работ», предложившее минимальную стоимость работ - 1,28 млн руб.

Подрядчику предстоит провести обследование и инвентаризацию сетей ливневой канализации, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, которые не числятся на балансе у хозяйствующих объектов на территории Сочи. Кроме того, ему нужно будет разработать паспорта со схемой расположения и составить отчеты о техническом состоянии, степени износа коммунальных сетей с выводами о технической возможности их дальнейшего использования. Результат исследований должен быть передан в департамент городского хозяйства города Сочи для дальнейшей постановки обследованных объектов на кадастровый учет.

В перечне сетей, подлежащих инвентаризации – 69 объекта бесхозной канализации общей протяженностью 22,5 км, 78 объектов водоснабжения общей протяженностью 39,5 км, а также 500 м воздушной линии электропередач в Хостинском районе. Работы по контракту должны быть выполнены к 1 октября 2021 г.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в 2019 году служба по содержанию ливневой канализации была создана в Краснодаре. С начала работы ее специалисты прочистили 254 км городских сетей, из них 183 км – в 2020 году.

Ольга Логинова