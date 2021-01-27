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Средняя премия по ОСАГО снизилась в трети регионов России

Средняя премия по ОСАГО в 2020 году снизилась почти в трети регионов России, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). В этих регионах проживает более 25% российских автовладельцев.

Топ-10 регионов России по снижению средней премии ОСАГО в 2020 году:

  1. Пермский край — средняя премия 5 тыс. руб. (-2,3%);
  2. Владимирская область — 4,6 тыс. руб. (-1,9%);
  3. Псковская область — 3,5 тыс. руб. (-1,7%);
  4. Республика Татарстан — 5,8 тыс. руб. (-1,6%);
  5. Республика Мордовия — 4,6 тыс. руб. (-1,6%);
  6. Архангельская область — 5,4 тыс. руб. (-1,6%);
  7. Республика Тыва — 3,2 тыс. руб. (-1,5%);
  8. Чувашская Республика — 4,8 тыс. руб. (-1,5%);
  9. Свердловская область — 5,3 тыс. руб. (-1,5%);
  10. Ямало-Ненецкий автономный округ — 5,7 тыс. руб. (-1,4%).

«Ожидаемо среди регионов-лидеров по снижению средней премии нет Москвы и Санкт-Петербурга и их областей — из-за большого количества иномарок в этих регионах давление резко выросшей в результате роста курса валют стоимости ремонта на цену ОСАГО было выше, чем где-либо еще, — пояснил глава РСА Игорь Юргенс. — В то же время, и в них цена годового полиса ОСАГО осталась практически на уровне 2019 года, отклонившись в большую сторону максимум на 100 рублей: в Москве средняя цена полиса обязательной 'автогражданки' для автомобиля физлица составила 8,5 тыс. руб, в Московской области — 7,1 тыс. руб, в Санкт-Петербурге — 7,8 тыс. руб, в Ленинградской области — 5,6 тыс. руб».

Напомним, в начале 2019 года стартовала новая тарифная реформа ОСАГО. Коридор базового тарифа расширили на 20%. Также изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.

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