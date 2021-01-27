Российскую пару отлучили пожизненно

Международное теннисное агентство профессиональной этики (ITIA), которое занимается борьбой с коррупцией в теннисе, объявило о пожизненной дисквалификации россиянок Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой. По итогам расследования, проведенного этой организацией, спортсменки были уличены в причастности к договорным матчам на уровне второразрядных турниров, проводившихся под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Фигурантками первого завершенного дела по поводу причастности к коррупции в теннисе в 2021 году стали россиянки София Дмитриева и Алия Мердеева. ITIA — организация, которая занимается подобными вопросами в этом виде спорта,— объявила о пожизненной дисквалификации теннисисток в связи с неоднократными случаями их участия в договорных матчах.

Обе спортсменки никогда не выступали в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Они участвовали лишь в состязаниях Международной федерации тенниса (ITF) со скромными призовыми фондами до $100 тыс. 26-летняя София Дмитриева сейчас занимает 1153-е место в одиночном рейтинге, 900-е — в парном и заработала за карьеру менее $27,8 тыс. призовых.

Нынешние показатели 23-летней Алии Мердеевой еще скромнее — 1241-е место в одиночке, 982-е — в паре, $7 тыс. призовых.

ITIA установило причастность Дмитриевой к шести договорным матчам. Кроме того, она отказалась содействовать расследованию, что по правилам ITIA само по себе является серьезнейшим проступком. В свою очередь, Мердеева приняла участие в двух парных договорных встречах, где ее партнершей была именно Дмитриева. Из перечня матчей теннисисток на официальном сайте ITF следует, что это могло произойти только летом 2019 года на одном или двух 15-тысячниках ITF, состоявшихся в Найроби (Кения).

«В теннисе принята политика нулевой терпимости к подобным случаям. При этом национальные федерации выведены из процесса расследования и никак не могут повлиять на решение ITIA»,— подчеркнул член совета директоров ITF, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.

Правда, в случае несогласия с приговором ITIA фигурантки дела могут обратиться в Cпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Отметим, что данное решение стало первым вердиктом, вынесенным от имени International Tennis Integrity Agency — новой организации по борьбе с теннисной коррупцией, которая учреждена главными управляющими инстанциями в теннисе — ITF, Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциацией (WTA) и турнирами Большого шлема. ITIA пришло на смену функционировавшему с 2008 года Tennis Integrity Unit — организации, работавшей с санкции ITF c 2008 по 2020 год. При этом только за последние пять лет ее бюджет вырос с $2,4 млн до $7,23 млн. В 2020 году TIU вынес примерно 25 обвинительных решений. Среди фигурантов тех дел — около 20 игроков, выступающих на второразрядных соревнованиях, четверо судей и один директор турнира.

Евгений Федяков