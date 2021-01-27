Разлив топлива произошел на обогатительной фабрике в Норильске

На территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошел разлив топлива. Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным ведомства, разлив 200 л масла произошел на одном из трансформаторов главной понижающей подстанции №40. Как уточняет прокуратура, возможной причиной происшествия стало повреждение линии слива топлива во время уборки снега с помощью техники.

Талнахская обогатительная фабрика принадлежит ПАО «ГМК “Норникель”». Она занимается обогащением богатых, медистых и вкрапленных руд Октябрьского и Талнахского месторождений с получением никель-пирротинового и медного концентратов, а также металлосодержащего продукта. Летом 2020 года на фабрике были установлены факты слива отходов в тундру, после чего «Норникель» отстранил руководство от работы.

В структурах «Норникеля» неоднократно происходил разлив топлива. 29 мая прошлого года авария была на Норильской ТЭЦ-3. Более 21 тыс. т попало в почву, реки .12 июля в поселке Тухард Таймырского района после прорыва трубопровода «Норильсктрансгаза» произошел разлив 44,5 т авиатоплива, из-за чего был введен режим ЧС регионального характера.

Даниил Тарабукин