«Татнефт» намерена снижать потребление топлива на 2% в год

Компания «Татнефть» планирует снижать потребление топливно-энергетических ресурсов на 2% в год. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров предприятия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Татнефти».

В настоящее время ежегодные темы снижения потребления топлива составляют более 1% или 40,7 тыс. тонн. «Советом директоров одобрено расширение программы с целью удвоения текущих темпов повышения энергоэффективности, в том числе проекты снижения удельных энергозатрат добычи нефти за счет смены вытесняющего агента», — отмечается в сообщении.

Кроме того, совет директоров также одобрил проекты по строительству ветроэнергетических установок, развитию малой гидроэнергетики, глубокой утилизации тепла, в первую очередь, для объектов сверхвязкой нефти. Это сделано с целью существенного увеличения доли возобновляемой энергии в энергопроизводстве ГК «Татнефть».

"Ъ-Казань"