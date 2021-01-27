РАНХиГС прекратит сотрудничество с отрицающим холокост преподавателем

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (СЗИУ РАНХиГС) прекратит сотрудничество с преподавателем Владимиром Матвеевым, который на вебинаре для учителей заявил, что уничтожение евреев во время Второй мировой войны не было таким массовым, а газовые камеры были необходимы для дезинфекции. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В СЗИУ РАНХиГС отметили, что участие Владимира Матвеева в вебинаре, организованном для педагогов по теме «Подготовка уроков памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица», было его личной инициативой и с институтом не обсуждалось: «Опубликованные высказывания В. В. Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Руководство института считает неприемлемым продолжение В. В. Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС»,— сообщили в учебном заведении.

Ранее главный редактор «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» Валерий Нечай сообщил, что профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев на вебинаре для учителей на протяжении полутора часов рассказывал о том, что холокоста не было. На записи автор доклада говорит, что газовых камер по уничтожению людей в Германии обнаружено не было, а «этот газ использовался для дезинфекции». Цифру 6 млн убитых евреев он называет выдумкой: «Холокоста в том объеме просто не было».

27 января — Международный день памяти жертв холокоста. Именно в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.

О том, для чего нужна политика памяти, читайте в материале “Ъ” «Мы живем в эпоху исчезающих фактов».

Марина Царева, Санкт-Петербург