В Красноярске несовершеннолетних допросили в качестве свидетелей об участии в митингах 23 января

Несколько несовершеннолетних, участвовавших в несанкционированной акции 23 января, допросили в Красноярске следователи. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал адвокат Владимир Васин, к которому, по его словам, обратились двое родителей 17-летних подростков. «Их детей вызвали в отделение ГСУ СК по месту жительства повесткой на допрос по уголовному делу в качестве свидетелей»,— сообщил он. По его словам, следователи уже допросили подростков — с ними пообщались, потом отпустили. Как господин Васин написал в Facebook, несовершеннолетние привлекаются в качестве свидетелей. В тоже время он не исключил, что подростки могут быть привлечены полицией к ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в митинге. «Сейчас по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ мне звонят регулярно два-три человека в день. Их начинают как участников вызывать»,— сказал он.

Несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 23 января. На акции вышли несколько тысяч человек.

Оксана Павлова