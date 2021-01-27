Четыре сквера в Сочи стали особо охраняемыми природными территориями

Власти Краснодарского края признали внесли в реестр особых охраняемых природных территорий местного значения четыре сквера в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным мэрии курорта, речь идет о сквере 80-летия Краснодарского края в микрорайоне Макаренко, сквере по ул. Октября в Хосте, сквере между администрацией города и Платановой аллеей в Центральном районе, а также прогулочной зоне по ул. Конституции вдоль реки Сочи от рынка и до пешеходного моста. В общей сложности их площадь составляет 19 га.

По каждому из участков разрабатываются положения, в которых будут прописаны охранные обязательства и четко регламентированы все виды разрешенной деятельности, отмечают в мэрии Сочи. В администрации Краснодарского края отмечают, что статус природоохранной территории позволяет защитить зеленые зоны от комплексной застройки.

Всего в Краснодарском крае 360 особо охраняемых природных территорий. С начала 2016 года в крае было создано 27 ООПТ. В ближайшие годы планируется создать еще 39 таких территорий.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, власти Краснодарского края планируют к середине 2021 года завершить процедуру создания особо охраняемой природной территории в районе мыса Кадош в Туапсинском районе. Площадь ООПТ составит 11 га.

В конце декабря 2020 года рекреационная зона «Большой остров» в Краснодаре стала особо охраняемой природной территорией.

Алексей Белянин