Мыс Кадош в Краснодарском крае станет охраняемой территорией к середине 2021 года

Власти Краснодарского края планируют к середине 2021 года завершить процедуру создания особо охраняемой природной территории в районе мыса Кадош. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Площадь ООПТ составит 11 га, придание статуса позволит защитить территорию от застройки, а также сохранить уникальные растения и животных, проживающих в районе мыса Кадош.

«Эта территория в масштабах Краснодарского края имеет повышенную природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность. Создание особо охраняемой природной территории именно в этой местности даст возможность сохранению природы и развитию экологического туризма», – также прокомментировал вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что в Туапсинском районе Краснодарского края появится особо охраняемая природная территория местного значения «Мыс Кадош», стало известно в декабре 2020 года. В настоящее время эта территория относится к общественно-деловой зоне, определены девять участков под индивидуальное жилое строительство. Однако, по информации экологов, на территории мыса Кадош растут краснокнижные деревья.

Мыс Кадош находится на побережье Черного моря между Туапсе и селом Агой. Он образовался в результате тектонических движений около 1 млн лет назад. Предположительно, здесь была стоянка человека, возраст которой определяют в 335 тыс. лет. Рядом с мысом Кадош находится один из самых известных туристических объектов Краснодарском крае – скала Киселева.

Алексей Белянин