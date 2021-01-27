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Людмила Бабушкина на праздновании Дня города Екатеринбурга в 2009 году

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

Женщина в парламенте

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27 января председателю законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной исполнилось 70 лет. За свою карьеру она работала на Режевском химическом заводе, в отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области. С 2000 года занимается парламентской деятельностью — была избрана депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области, с 2007 года возглавляла палату. После объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году возглавила законодательное собрание.


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