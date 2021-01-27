Ростову выделили 861 млн рублей на ремонт участков городского коллектора

Правительство России направит более 861,3 млн руб. из федерального бюджета на ремонт участков канализационного коллектора в Ростове. Средства рассчитаны на 2021, 2022 и 2023 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, средства предназначены на осуществление мероприятий по предотвращению разрушения городского коллектора №68 на участках, расположенных на ул. Освобождения, 2, до ул. Железнодорожный Нижний проезд, 7а. Кроме того, деньги предусмотрены на вывод из эксплуатации и консервации одного из участков коллектора.

Наталья Шинкарева