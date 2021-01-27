Годовая инфляция в Красноярском крае составила 4,7%

В Красноярском крае годовая инфляция в 2020 году составила 4,7%, она достигла максимального роста в декабре, в ноябре того же года — 4,3%. Региональный рост оказался ниже общероссийского, который составил 4,9% за год, сообщила пресс-служба краевого отделения сибирского управление Банка России. Основное влияние на рост цен оказали сокращение предложения на отдельных рынках товаров, продолжающиеся ограничения и «перенос в цены произошедшего в предыдущие месяцы ослабления рубля».

За год продовольственные товары в крае подорожали на 6,5%.

В ЦБ считают, что существенный вклад в это внесла динамика цен на овощи, фрукты мясо, яйца, рыбу. Основной причиной подорожания овощей и фруктов назвали сокращение поставок из-за рубежа. Рост цен на мясо и яйца связывают с повышения стоимости кормов.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары составил 5,3%. В основном эксперты это связывают с переносом в цены эффекта от ослабления рубля. Стоимость стройматериалов выросла из-за весеннего локдауна.

В связи с повышением спроса выросли цены на лекарства и медицинские приборы.

Наименьший рост инфляции был в секторе услуг, где цены выросли всего на 1,7%. Из-за ограничений в работе общепита и запрета на корпоративы, увеличился спрос на билеты в кино и театры, что позволило им повысить стоимость билетов.

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе составила всего 4,7% (в ноябре — 4,5%), это ниже общероссийского показателя на 0,2 п.п. На ее динамику оказало влияние увеличения издержек производителей сельхозпродукции, а также снижение предложения отдельных товаров.

Даниил Тарабукин