Экс-мэр Екатеринбурга стал первым заместителем губернатора Свердловской области

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначен на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба свердловского правительства.

Напомним, накануне кандидатуру господина Высокинского согласовали депутаты регионального парламента. При этом Александр Высокинский приступил к исполнению обязанностей первого замгубернатора Свердловской области с 27 января.

С сентября 2018 года и до декабря 2020 года господин Высокинский занимал пост главы Екатеринбурга. После предложения господина Куйвашева занять должность в областном правительстве градоначальник сложил полномочия. Сейчас врио главы столицы Урала является бывший первый замгубернатора Алексей Орлов.