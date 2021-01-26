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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ   |  купить фото

Александра Высокинского утвердили на посту первого замгубернатора Свердловской области

Три депутата проголосовали против

Депутаты законодательного собрания Свердловской области согласовали кандидатуру бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на посту первого заместителя губернатора. За его кандидатуру проголосовали 38 депутатов, трое — против.

Отметим, против кандидатуры господина Высокинского выступил руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Михаил Зубарев. «У нас пока не было возможности оценить работу Александра Геннадьевича в качестве ключевого руководителя в системе исполнительной власти Свердловской области. Согласитесь, один месяц, из которого 10 дней — это новогодние праздники, недостаточно. Сегодня фракция ЛДПР не будет поддерживать решение по данному вопросу», — заявил господин Зубарев. Впрочем, он добавил, что, несмотря на решение, фракция рассчитывает на эффективную совместную работу с господином Высокинским.

Напомним, дума Екатеринбурга досрочно прекратила полномочия мэра Александра Высокинского (возглавлял город с сентября 2018 года) в конце декабря 2020 года. После чего губернатор Евгений Куйвашев назначил его исполняющий обязанности первого заместителя главы региона. Врио главы Екатеринбурга был назначен бывший первый замгубернатора Алексей Орлов.

Илья Смирнов


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