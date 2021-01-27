Достройку семи домов в ЖК «Новинки Smart City» перенесли на лето

Срок сдачи семи домов в жилом комплексе «Новинки Smart City» №№16-22 перенесли на весну-лето 2021 года, сообщили в инициативной группе дольщиков. Так, дома №17 и №19 планируют ввести в эксплуатацию в конце мая, №16 и №18 — в июне, №20-22 — в июле.

Ранее предполагалось, что все эти дома будут сданы до конца 2020 года. Однако сроки достройки неоднократно переносились. В правительстве региона сначала объясняли задержку пандемий коронавируса, затем говорили о необходимости переделывать работу предыдущего подрядчика — ООО «Квартстрой Центр».

Отмечается, что проекты домов №№3-5, №29 и №31 получили положительное заключение госэкспертизы, проекты по домам №№1, 2, 6, 7 и 23 ожидаются до 22 февраля. График достройки этих домов планируют представить до 25 февраля. Школу и детский сад планируют построить в этом году.

«Новинки Smart City» начали строить в 2014 году по госпрограмме «Жилье для российской семьи», застройщиком выступило ООО «Квартстрой Центр». Первые дома планировали сдать в конце 2015 года. К 2018 году застройщик не сдал ни один дом, и его признали банкротом. Работы на объекте возобновились в июле 2019 года, на площадку вышла компания-достройщик АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». В 2019 году были сданы первые четыре дома. Всего необходимо достроить 25.

Анастасия Еремина