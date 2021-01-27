Полицейские из Добрянки представили недостоверные декларации о доходах

Сотрудники отдела МВД по Добрянскому району привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Ранее прокурорская проверка показала, что сотрудники отдела в своих декларациях об имуществе и доходах указали недостоверные сведения: не были упомянуты имеющиеся земельные участки, банковские счета и прочее.

По результатам проверки прокурором внесено представление начальнику отдела. Десять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.