Самозанятым в Петербурге предоставят микрозаймы по льготной ставке

Фонд содействия кредитованию организациям малого и среднего бизнеса планирует выдавать микрозаймы для самозанятых по ставке около 4% годовых. В настоящее время проводится подготовительная работа для начала предоставления таких займов.

За прошлый год в рамках проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе и льготному финансированию» Фонд выдал бизнесу в восемь раз больше микрозаймов, чем годом ранее. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

В текущем году заработают новые региональные проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».