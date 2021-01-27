Кузбасский водный центр пересмотрел проект кемеровского аквапарка

В проект кемеровского аквапарка, который планирует строить ООО «Кузбасский водный центр» (КВЦ), внесены изменения, после того как проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экспертизы. Как пояснил директор КВЦ Сергей Эрфурт, проект пришлось готовить заново, т. к. для объекта незавершенного строительством, каким является сейчас объект, законодательство требует проект реконструкции, а не нового строительства.

По его словам, в новой версии аквапарка предусмотрены подземный и два обычных этажа против цокольного и трех обычных в прежней версии. В составе аквапарка предусмотрены бассейны Wellness Heat, водная горка и аттракционы, бани, сауны и гидромассажные ванны, предприятия общепита, на втором этаже — фитнес-зона, в которой по франшизе предполагается открытие фитнес-клуба.

Общая площадь объекта составляет более 12 тыс. кв. м, планируемые сроки строительства — 18 месяцев, стоимость — около 1 млрд руб.

Для строительных работ приобретены часть оборудования и материалов, оплачены подключения сетей, и компания сохраняет намеченный ранее срок завершения строительства в 2022 году, добавил господин Эрфурт.

В 2013 году КВЦ подготовил проект спортивно-оздоровительного комплекса с отелем в Ленинском районе Кемерова. Площадь объекта тогда составляла 14,7 тыс. кв. м (аквапарк — 651 кв. м). Летом 2019 года комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области расторг с КВЦ договор аренды земельного участка площадью 20,1 тыс. кв. м, что привело к отзыву ранее выданного администрацией города разрешения на строительство. После чего компания повторно обратилась в комитет с просьбой предоставить ей в аренду тот же самый участок на три года без проведения торгов.

Игорь Лавренков, Кемерово