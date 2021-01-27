Еще у 474 нижегородцев выявили COVID-19

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 обнаружили у 474 местных жителей. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе выросло до 82,56 тыс., сообщили в оперштабе РФ.

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За время пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 74,6 тыс. жителей Нижегородской области, скончались более 2 тыс. граждан. Сейчас лечение получают более 5,8 тыс. пациентов.

В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 17,7 тыс. жителей страны. Общее число случаев заражения превысило 3,77 млн.

Анастасия Еремина