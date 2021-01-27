Новый Hyundai Tucson получил версию N Line

Hyundai Tucson N Line. Фото: Hyundai

Hyundai Tucson N Line. Фото: Hyundai

Hyundai Tucson N Line. Фото: Hyundai

Версия N Line отличается новым аэродинамическим обвесом и переработанной задней оптикой, а также иными по дизайну 19-дюймовыми колесными дисками. Часть элементов кузова (в базовой версии выполненная из неокрашенного пластика) оформлена в цвет кузова, а отдельные элементы сделаны в черном цвете.

В салоне появились спортивные сиденья с комбинированной отделкой из кожи и алькантары, потолок обит черной тканью, а отделка прострочена красной нитью и украшена логотипами N. Кроссовер получил спортивный руль, металлические накладки на педали и пороги.

Tucson N Line будет доступен только с 1,6-литровыми моторами. В линейку бензиновых агрегатов войдут базовый 150-сильный, «мягкий» гибридный с 48-вольтовым стартер-генератором (на 150 и 180 л.с), обычный 230-сильный гибридный со 180-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором, 60-сильным электродвигателем, встроенным в коробку передач, и батареей на 1,49 кВт/ч, а также «подключаемый» 265-сильный гибридный. Дизель будет представлен 136-сильным 1,6-литровым «мягким» гибридом.

Все версии новой модели получат 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, привод будет передним или полным. Технически машина изменилась только за счет настроек рулевого управления и перенастроенных электронных ассистентов водителя.

На европейском рынке Hyundai Tucson N Line появится в 2021 году. Напомним, премьера нового поколения кроссовера состоялась осенью 2029 года.