Модернизация Хабаровского завода ННК привела к дефициту бензина в регионе

В Хабаровском крае возникли перебои c автомобильным топливом, несколько АЗС закрыты из-за отсутствия бензина АИ-92 и АИ-95. Причиной послужила остановка Хабаровского НПЗ (принадлежит ННК) в связи с работами по проекту модернизации, сообщил журналистам в среду, 27 января, зампред правительства региона по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. На автозаправках города сегодня большие очереди. Власти региона, предвидя ситуацию, днем ранее обратились в правительство РФ.

«Ситуация остро возникла со вчерашнего дня, хотя напряжение с 18 числа, как завод нефтеперерабатывающий хабаровский встал на плановую модернизацию, на двухнедельную. Они должны завершить ремонт 29–30 января и дальше войти в плановый режим»,— сказал чиновник. С его слов необходимое топливо на этот период было закуплено, но несколько составов с цистернами не смогли вовремя выйти из точек отправки. Первый состав уже подошел к Хабаровску, в течение суток придут еще три. Снять проблему предполагается в течение двух-трех дней.

Господин Литвинчук подчеркнул, что топливо для машин экстренных служб в резерве имеется. Общественный транспорт и дорожные службы заправляются по ранее заключенным договорам, о проблемах там пока не сообщали. Объективных причин для резкого роста цен на топливо хабаровские власти в происходящем не усматривают.

Эрнест Филипповский, Хабаровск