Сотрудник ЧОП выстрелил в человека в Ижевске и совершил суицид

47-летний сотрудник частного охранного агентства (ЧОП) выстрелил шесть раз из служебного оружия в 20-летнего ранее судимого ижевчанина, а затем совершил суицид. Потерпевший госпитализирован, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, конфликт между сотрудником ЧОП и молодым человеком произошел на ул. Ухтомского около 20:00 24 января. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.