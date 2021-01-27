Назначен новый директор курганского филиала МТС

В Курганском филиале МТС назначен новый директор. Как сообщает пресс-служба телекоммуникационного оператора, должность занял Александр Митюков, который ранее «руководил продажами в ряде регионов УрФО, Сибири и дальнего Востока».

В компании отмечают, что ключевыми направлениями работы нового руководителя филиала станут развитие digital-сервисов и внедрение инновационных продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией бизнеса в Зауралье. Также в числе задач развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе.