«Технониколь» в 2021 году модернизирует свой кузбасский завод на 266 млн рублей

Компания «Технониколь» в рамках инвестиционной программы в 2021 году вложит 266 млн руб. в проекты модернизации принадлежащего ей завода каменной ваты «Завод Техно» в городе Юрга Кемеровской области.

Как сообщила в среду пресс-служба компании, основная часть инвестиций этого года пойдет на модернизацию участка упаковки. Там установят робота, который сможет размещать пачки теплоизоляции на поддонах и упаковывать их по технологии «стрейч-худ».

Автоматизированная система повысит производительность участка, улучшит условия труда сотрудников и обеспечит более высокое качество упаковки продукции, пояснили в компании.

В 2020 году «Технониколь» инвестировал в кузбасское предприятие 86 млн руб. На заводе заменили вагранку — агрегат для плавления базальтовых пород камня, из которых изготавливается минеральная вата. Новое оборудование позволило снизить энергопотребление производства и его воздействие на экологию на 12%.

«Завод Техно» выпускает около 160 наименований изоляции для утепления кровли, полов и фасадов, которые применяются на стройках большинства регионов Сибири, а также поставляются на экспорт в Казахстан и Узбекистан. По данным компании, в 2020 году завод выпустил более 1,4 млн куб. м минеральной изоляции, увеличив показатели предыдущего года на 3,6%.

Дарья Решетникова