Центр имени Чумакова планирует подать в ВОЗ документы по вакцине от COVID-19

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук (РАН) планирует подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации. Об этом сообщил генеральный директор центра член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. Программа ВОЗ по преквалификации лекарств обеспечивает соответствие мировым стандартам качества, безопасности и эффективности.

Господин Ишмухаметов рассказал, что ранее центр подал в Минздрав документы, необходимые для регистрации вакцины в России, и ожидает официального ответа к середине февраля. «После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата. Собственно, это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок»,— сказал он ТАСС.

26 января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что вакцина Центра имени Чумакова в ближайший месяц должна поступить в гражданский оборот. Сейчас доступны вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». С 18 января в стране началась массовая вакцинация.

Подробнее о начале вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».