Третья российская вакцина от COVID-19 в ближайший месяц поступит в оборот

Еще одна росийская вакцина от коронавируса — Центра имени Чумакова — в ближайший месяц должна поступить в гражданский оборот, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас доступны вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

«Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот. Все это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

Ранее Минздрав получил от Центра имени Чумакова пакет документов для регистрации вакцины от коронавируса. Как сообщалось ранее, начать массовую вакцинацию этим препаратом планируется с апреля.

Михаил Мишустин сегодня также распорядился выделить более 2 млрд руб. на производство вакцины «ЭпиВакКорона». Это позволит выпустить свыше 2 млн доз вакцины. Сейчас вакцинация ведется в основном вакциной «Спутник V».

О начале вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».