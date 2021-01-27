Более 17 тысяч свердловчан записались на вакцину от коронавируса через единый call-центр

Более 17 тыс. жителей Свердловской области записались на вакцину от COVID-19, позвонив по номеру 122, сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

«Желающие привиться есть абсолютно во всех муниципальных образованиях. Сейчас мы также внедряем систему отслеживания людей, которые записались через сайты лечебных учреждений и через телефоны регистратур. Также наладим выгрузку с портала Госуслуг», — уточнила госпожа Ютяева.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Всего с начала вакцинации в регионе привились более 14 тыс. человек.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 68 662 человек, при этом более 61 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 956 свердловчан скончались.