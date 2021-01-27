В Свердловской области от COVID-19 привили 14 тысяч человек

В Свердловской области с начала вакцинации от COVID-19 привились уже 14 тыс. человек, рассказала на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева. Она отметила, что всего, по поручению президента Владимира Путина, в регионе необходимо привить не менее 60% населения.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. В конце прошлой недели в Свердловскую область поступила крупная партия вакцины — 40 тыс. доз. Региональные власти планируют, что к марту в область должно поступить не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 68 662 человек, при этом более 61 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 956 свердловчан скончались.