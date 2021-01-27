«Молот-Прикамье» конец сезона проведет вне родного льда

ХК «Молот-Прикамье» все же проведет три последних домашних матча сезона вне родных стен. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Причина — проведение в УДС «Молот» баскетбольных матчей квалификации к Кубку Европы-2022 сборной страны в эти же сроки.

Таким образом, домашние игры «Молота-Прикамье», запланированные на 13, 15 и 17 февраля, пройдут на других аренах.

Последний и единственный домашний матч в текущем регулярном чемпионате «молотобойцы» проведут 11 февраля. В УДС «Молот» пермяки примут орский «Южный Урал».

Напомним, что в «Молоте» пройдут финальные матчи отбора к «Евробаскету-2022» в рамках группы «В». C 18 по 22 февраля в стенах УДС будет проведено шесть баскетбольных матчей.