В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, в Подмосковье — до 1:00 29 января.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна»,— говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Сегодня, 27 января, температура в Москве будет от –1 до 1°С, по области –3 до 2°С, ветер юго-восточный и южный 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Ожидаются осадки и сильная гололедица.