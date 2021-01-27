Еще 174 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 174 случая заражения коронавирусом за сутки. Диагноз подтвердили у 15 детей до 14 лет и 40 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 44 жителя Ижевска, 26 граждан из Завьяловского района, 13 — из Сарапула, по 11 — из Глазова и Воткинска, по семь — из Балезинского и Алнашского районов, шесть — из Шарканского района, по пять — из Увинского и Юкаменского районов, по четыре — из Воткинского, Кизнерского, Киясовского, Сарапульского и Якшур-Бодьинского районов, три — из Вавожского района, по два — из Глазовского, Каракулинского, Селтинского и Дебесского районах, по одному — из Можги, Ярского, Можгинского, Малопургинского, Красногорского, Кезского, Камбарского и Граховского районов. При этом 178 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 25115 случаев заражения коронавирусом. Из них 331 закончился летальным исходом, 21274 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 137 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.