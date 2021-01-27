Главные новости к утру 27 января

Президент Владимир Путин внес законопроект о продлении ДСНВ в Госдуму. Он сделал это после обсуждения вопроса с президентом США Джо Байденом по телефону. Комитет Госдумы рассмотрит проект сегодня, 27 января, до пленарного заседания. О разговоре президентов

Что такое ДСНВ Читать далее

Число заражений коронавирусом в мире превысило 100 млн. Россия занимает четвертое место по числу заражений (3,7 млн) и восьмое — по смертям (69 тыс.).

TikTok-блогера Константина Лакеева задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве, сообщил источник ТАСС. По данным РЕН ТВ, правоохранительные органы проверяют еще 12 TikTok-блогеров. По данным ТАСС, в Москве также задержали таксиста за нападение на представителя власти во время несогласованной акции.

Кроме того, во Владивостоке подозреваемый в нападении на сотрудников полиции на акции в поддержку Алексея Навального пришел в СКР с повинной. О последствиях акций

Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Пока только «Аэрофлот» намерен открыть рейсы и только по одному из направлений — авиакомпания будет летать в Хельсинки с 28 января. Но как минимум до 25 февраля в Финляндии закрыты границы для туристов.

В Амстердаме произошли взрывы во время беспорядков. Взорвался автомобиль, который подожгли протестующие, также взрыв произошел в киоске. О ситуации в Нидерландах

Суд взыскал активы депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука. Он обратил в пользу государства доли ООО «Терней Золото». Компания установила запасы золота и серебра на 38,5 млрд руб. О конфискации

Главным тренером «Челси» стал Томас Тухель. Он сменил на посту Фрэнка Лэмпарда, который проработал полтора года. О смене тренера

О предстоящих 27 января важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.