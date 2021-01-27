Главные анонсы 27 января

Президент России Владимир Путин выступит на международном экономическом Давосском форуме, который проходит онлайн. Что говорят эксперты форума о мировых рисках в условиях пандемии

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром и снимет ограничения на въезд для граждан этих стран. Россия закрыла свои границы для иностранных граждан в марте 2020 года из-за пандемии. С августа Россия начала частично снимать ограничения. О возобновлении полетов

В режиме видеоконференции пройдет встреча политических советников «нормандской четверки».

В Москве на пленарном заседании Совета федерации состоится «правительственный час» с участием министра просвещения России Сергея Кравцова. Предполагается, что он расскажет о ходе реализации национального проекта «Образование».

Мосгорсуд пересмотрит решение об отмене приговора по уголовному делу гематолога Елены Мисюриной. Она была осуждена на 2 года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. Приговор был отменен в апреле 2018 года. Подробнее