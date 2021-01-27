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Томас Тухель

Фото: Charles Platiau/File Photo / Reuters

Главным тренером «Челси» стал Томас Тухель

Немец Томас Тухель назначен главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Он сменил на посту Фрэнка Лэмпарда, который проработал полтора года.

«Мы все испытываем огромное уважение к работе Лэмпарда и тому наследию, которое он создал в "Челси". В то же время мне не терпится познакомиться со своей новой командой и принять участие в самой захватывающей футбольной лиге»,— приводит пресс-служба клуба слова нового главного тренера.

Ранее владелец клуба Роман Абрамович назвал решение о смене тренера сложным, но, по мнению руководства клуба, «в сложившихся обстоятельствах будет лучше сменить тренера». «Челси» занимает девятое место в чемпионате Англии, команда проиграла в пяти из восьми последних матчах.

Томас Тухель с 2018 года до конца 2020-го был главным тренером французского «Пари Сен-Жермен». Ранее он работал главным тренером немецких «Майнца» и «Боруссии».

Подробнее о смене тренера — в материале “Ъ” «Парижский изгнанник получит убежище в "Челси"».

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